衛福部立桃園醫院8天累積9名醫護確診，其中昨天一口氣增加四起本土案例，其中一例為40多歲越南籍看護（案869），為住院患者的看護，據傳是出現症狀才回醫院採檢確診，相關疫調仍進行中，感染源尚不明，對此，指揮中心指揮官陳時中今（20日）下午2時召開記者會說明。

確診越南看護是因為出現症狀，才回醫院採檢，於昨日確診，該名個案的相關意調仍在進行當中，但指揮中心昨在記者會上指出，初步調查該案疑似曾和首例確診醫師（案838）與確診主治醫師（案856）有所接觸，但確切狀況為何，仍需要再釐清。

部立桃園醫院群聚感染示意圖。

另根據指揮中心公布的「部立桃園醫院群聚感染示意圖」可見，確診越南看護是在9B病房工作，但最近這幾例確診醫護卻分別在7B與10B的病房工作，明明不同樓層卻被感染確診，引起外界關注，也很擔心該名看護是否會跑到別的樓層與其他看護接觸。

而高雄市立小港醫院感控室主任張科也分析，確診越南看護在醫院中恐和其他移工交談，有些移工從國外入境，完成檢疫後會到醫院自費採檢，有時也會在醫院聊天；另因看護照顧的個案多是抵抗力不佳的病患，照顧過程也可能造成病患感染，這點也是隱憂。

張科表示，基本上疫情已從醫院跑到社區，目前還沒有結束，有些個案已在社區活動，確診案例不只像現在這樣，提醒民眾要多加注意。

(中時新聞網)