2020年美國棒球名人堂一口氣7位球星辭世，2021年剛開始沒多久，繼前道奇隊總教練拉索達（Tommy Lasorda）之後，今（20）日又有一位名人堂球星沙頓（Don Sutton）被上帝召回，享壽75歲，據其家人表示，沙頓是在美國時間周一夜間於睡夢中過世；大聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）和道奇隊總裁卡斯騰（Stan Kasten）都發表聲明表示哀悼。

沙頓球員生涯長達23年，累計戰績324勝256敗5救援、自責分率3.26；勝場數與「速球王」萊恩（NolanRyan）並列大聯盟史上第14位。沙頓於1998年入選名人堂，球衣背號20號則被道奇隊宣布退休。

沙頓職棒生涯前15年和最後一年（1988年）都在道奇隊，曾經4次參加大聯盟明星賽，連續5年獲得賽揚獎票選前5名，4次參加世界大賽可惜都未奪冠。最可惜的是1988年他在球季中途因故被釋出，並結束大聯盟生涯，而那年道奇卻拿下世界大賽冠軍。

沙頓退休後轉任廣播工作長達30年，負責播報勇士隊的比賽，直到去年健康狀況快速下滑為止。2015年7月，勇士隊還將沙頓以廣播員身分選進該隊的名人堂，成為隊史第4位入選球隊名人堂的廣播員。

(中時 )