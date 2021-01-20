綠黨於去年六月發起公投連署，要求立院職權行使法應增列條文，規定第十屆(即本屆)立委應於2022年5月20日之前通過修憲案，將憲法增條文內的「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家現階段之需要」，但去年12月中選會要求該公投需補正，因此綠黨今天召開記者會宣布已完成內容補正，並將於記者會後把補正內容送往中選會，估計中選會將於二月初給予回應。

綠黨於去年八月完成公投連署，十二月召開聽證會後，十二月二十四日中選會寄出公文，要求一個月內補正，理由是創制之公投案僅適用於立法原則或重大政策，而非法律案提出，本案明確表示所欲修訂之法律及具體條文內容，難認合於「立法原則」之架構，此外提案主文限制立法機關修改憲法之提案與審議權，有違反公投法第2條第2項序言之疑慮，因此是否仍得作為公投之標的，應做釐清之補正。

不僅如此中選會也質疑，本案除旨在立法院職權行使法增訂條文外，並要求立法院於一定期限內修改憲法增修條文，除有一案包含兩事項疑慮外，也可能使民眾無法明瞭其所投之標的。

對此綠黨秘書長張竹芩表示，去年六月政大民調顯示支持統一的只有5.8％，多數人不想要統一，憲法卻寫著統一與民意背離，蔡總統去年也說憲政體制應該與時俱進、契合台灣價值，加上以前修憲權力在國大，但國大廢止後，權力卻移交給立法院，但國大是政權機關，與作為治權機關的立院不同，理應讓人民有權發起修憲，但礙於公投法約束，中選會主張人民發起的公投不能直接提案修憲，因此轉個彎提案修立院職權行使法，藉由這種方式，體現人民有權提出修憲案。

而為因應中選會的意見，因此綠黨將原本的主文「您是否同意立法院職權行使法應增列條文：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，將前言『為因應國家統一前之需要』改為『為因應國家現階段之需要』，續依憲法增修條文第12條規定程序，送交全國公民投票複決」略做修改，將第一句話改為「您是否同意立法院職權行使法應依下列立法原則增修補正」，並將最後兩句話刪除，改為「或其他同樣法意之文字」。

(中時 )