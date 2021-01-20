台積電與聯電美國存託憑證（ADR）同步大漲，帶動兩公司今天股價走高，台積電(2330)早盤達650元，再創新天價以及市值再創高，聯電(2303)也續創18多年來新高。

台積電ADR收在131.3美元，再創新高，漲6.07美元，漲幅4.85%，換算每股為台幣747.65元。聯電ADR收在9.99美元，同步創下歷史新高，漲1.21美元，漲幅達13.78%，換算每股為台幣56.89元。

台積電與聯電今天股價同步走高，其中，台積電早盤股價最高漲23元至650元，再創歷史新高，市值攀高至16.85兆元。聯電股價達54.9元，漲1.9元，續創18多年來新高。

外資多看好台積電未來營運成長動能，並不斷調高台積電目標價，推升台積電股價延續強勁走勢，頻創新高。

台積電的先進製程領先，3奈米和更先進製程的地位持續鞏固，未來有機會拿下英特爾大單，且包含5G、HPC及自動化和蘋果晶片等加速發展，都將成為台積電持續成長之動能。

聯電受惠晶圓代工產能吃緊，已陸續調漲8吋與12吋晶圓代工價格，今年營收與獲利可望同步成長，法人近來持續買超，股價也屢創波段新高。

繼台積電後，聯電線上法人說明會將於27日登場，法人預期，晶圓代工產能供不應求，聯電8吋與12吋代工價格已陸續調漲，聯電法說會可望釋出正面訊息。

(時報資訊)