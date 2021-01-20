看準汽車隔熱紙市場前景，台塑集團旗下南亞塑膠宣布，推出自有品牌汽車隔熱紙，進軍國內市場。

南亞表示，坐擁台塑企業最堅強的技術資源，投入研發、生產隔熱膜多年，擁有全球第一的聚酯薄膜技術，推出台灣最強的南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），全系列採用電子光學膜1000級無塵環境生產、專利奈米陶瓷隔熱技術獨步台灣；旗下頂級「A9系列」以業界最高77％至95％太陽輻射阻隔力，高透光、高隔熱效，能帶來更舒適的車室溫度、更節能的冷房功效。

南亞強調，汽車隔熱紙從研發、生產、銷售到保固都提供完整服務，全程MIT，要提供給消費者極致安心的頂級品質隔熱紙。

南亞自1999年起開始研發、生產銷售隔熱PET膜，接續開發光學類產品，為海內外觸控面板廠光學膜供應商之一，擁有光學膜生產經驗、設備與多項專利技術。南亞於2014年開發出高紅外線阻隔奈米陶瓷隔熱紙，為台灣設計第一款頂級隔熱紙，也是全台灣唯一自有生產工廠及研究開發團隊的隔熱紙品牌。

(工商 )