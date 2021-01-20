美國國防部長提名人奧斯汀今天指出，上任後將確保美國履行承諾，協助台灣維持足夠自我防衛能力。他並表示，將竭盡所能，確保中國不會侵略台灣。

美國聯邦參議院軍事委員會今天針對奧斯汀（Lloyd Austin）提名進行聽證會。共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）質詢時問及奧斯汀要如何協助台灣不會被中國入侵。奧斯汀回覆，美方必將竭盡所能，確保中國不會做出這一決定。

他表示，美國對台灣的支持堅如磐石，多年來也獲得跨黨派支持。美國一直堅守承諾，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣得以自我防衛。

共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）問到，美國國防部是否應維持足以阻止中國對台灣造成既成事實的能力時，奧斯汀表示，不回答假設性問題，但國防部長的一項任務是向總統提出可靠選項，以確保能維護自身利益並自我保衛。而確保台灣擁有自我防衛能力是美國的承諾，他會致力實現。

在答覆國會議員先前提出的書面質詢中，奧斯汀表示，上任後將對台灣海峽目前的軍事平衡做出詳細評估。

對於將如何協助台灣維持自我防衛能力，奧斯汀指出，總統當選人拜登（Joe Biden）曾多次表示，本著美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持。

他表示，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民期望與最大利益，且確保美國履行承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，如此將能增強台海兩岸與區域穩定。與此同時，奧斯汀指出，將透過發展新概念與能力強化和平與穩定，以加強美國在區域的威嚇力。

對於有議員問及是否認為一中政策應該重新檢視或調整時，奧斯汀僅重申拜登的說法，並未正面回應。

(中央社)