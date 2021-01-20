大陸一名女子展文蓮2017年5月因肺癌逝世，成為大陸第一例人體低溫冷凍志願者，她的遺體透過低溫技術保存在－196℃的液氮罐內，待未來醫療純熟後再次「復活」；而她的丈夫桂軍民看著妻子「睡」在罐內滿是不捨，他為妻子保留了住家原貌、紀錄了生活點滴，也自願成為冷凍人，期盼50年後2人再度結成連理，再續後半生未圓滿的夫妻之情。

據《新時報》報導，大陸第一個「冷凍人」案例是一名49歲女性展文蓮，她在2015年時罹患肺癌，2017年後就住進安寧病房，他與丈夫桂軍民和家人共同討論後，決定進行人體冷凍手術，她當年5月8日在病床上停止呼吸、心跳後，隨即進行該手術。

桂軍民看著妻子「睡」在罐內滿是不捨，他為妻子保留了住家原貌、紀錄了生活點滴，也自願成為冷凍人，期盼50年後2人再度結成連理，再續後半生的夫妻之情。（圖／翻攝自《新時報》）

該手術是在她死亡2分鐘內，專家在她體內注射抗凝血和抗氧化藥物，並輸入冰鹽水做物理降溫，同時做氣管插管和心肺支持儀器，確保全身血液、氧氣量足夠暫時保存身體，接著進行「灌流置換手術」，將全身的血液換成冷凍保護劑，以減少低溫保存引起的冷凍損傷。目前她的遺體被冷凍在容積2000升、零下196℃的液氮罐內，預計50年後成為首例冷凍後「復活」的人。

丈夫桂軍民和展文蓮生活了30年，面對妻子罹癌逝世成冷凍人，他相當不捨，把家裡的擺設、佈置都維持原樣，連妻子的手機、社交帳號都保持使用，就是希望妻子甦醒時能維持熟悉的生活；他甚至決定自願也成為冷凍人，難過地說「我們畢竟一起生活了30多年，萬一哪天她醒了，我還要陪著她」，他說活著的這些日子，要為妻子將生活點滴保存起來，也會定時透過通訊軟體跟妻子訴說生活的大事、家人近狀等，讓她未來能一點點拚起記憶。

桂軍民看著妻子「睡」在罐內滿是不捨，他為妻子保留了住家原貌、紀錄了生活點滴，也自願成為冷凍人，期盼50年後2人再度結成連理，再續後半生的夫妻之情。（圖／翻攝自《新時報》）

桂軍民看著愛妻的照片說，「未來再見時，希望我們還是這樣，繼續相親相愛的，我希望這個記憶不要因為冰凍而失去了。」他明白這項冷凍復活的技術尚未成熟，未來能否成功，或僅是一直凍著，他也無法確定，但他為妻子而活、等待妻子、期盼50 年後再度結成連理的心情，已感動萬千民眾。

(中時新聞網)