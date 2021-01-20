2023年奧迪在大陸的銷量上看100萬輛 10:302021/01/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奧迪目標是到2023年將中國銷量從去年的72.6萬輛提高至100萬輛。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，大眾旗下高端品牌奧迪的中國總裁安世豪（Werner Eichhorn）本周三表示，該品牌的目標是到2023年將中國銷量從去年的72.6萬輛提高至100萬輛。 安世豪說，奧迪還計畫在中國增加更多產品。奧迪與一汽集團在中國這個全球最大汽車市場合作生產汽車，其競爭對手包括戴姆勒和寶馬。 《電機股》崇友去年營收創高 發放逾5個月年終 敗家蝦王3／用錢交朋友月刷200萬 年提領父積蓄3千萬還偷當掉親姊賓士 (旺報 ) #奧迪 #2023 #銷量 #100萬 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創4年新高 春節電腦彩券加碼8.6億 04:102021/01/20 焦點要聞 視察延慶 習近平︰辦好北京冬奧 04:102021/01/20 產業財經 陸股多頭氣盛 牛年走勢可期 04:102021/01/20 投資理財 希華 售泰華電子3成股權 04:102021/01/20 證券．權證 旗艦轎車商機大 凌志LS大改款搶頭香 04:102021/01/20 產業．科技 售價 475 萬起單一動力、三種規格，Lexus LS500h 小改款滿載日式傳統工藝在台發售！ 09:442021/01/20 汽車情報-汽車新聞 編‧輯‧室‧報‧告－散戶的進擊 台股萬六進行曲 04:102021/01/20 專題周報 專家傳真－台積電利多題材不斷 營運展望能見度清晰 04:102021/01/20 專題周報 美國務院認定 中國大陸新疆作為構成種族滅族 08:312021/01/20 國際 操盤心法－台積電業績成長火熱 新科技新配備成主流 04:102021/01/20 證券．權證 熱門股－億豐 法人買超多頭續攻 04:102021/01/20 證券．權證 兩岸熱門新聞 川普自毀美式民主 助習鞏固地位 - 焦點新聞 - 旺報 藏不住了！陸003大型航母機庫分段曝光 噸位居亞洲史上最大 - 兩岸 大陸速揪無症狀者 快篩是關鍵 - 產業財經 - 旺報 拜登團隊：情報總監提名人將對中國嚴審 協助解決新冠疫情 - 兩岸 台海對抗不升級 兩岸或迎機會之窗 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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