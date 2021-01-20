新浪財經報導，大眾旗下高端品牌奧迪的中國總裁安世豪（Werner Eichhorn）本周三表示，該品牌的目標是到2023年將中國銷量從去年的72.6萬輛提高至100萬輛。

安世豪說，奧迪還計畫在中國增加更多產品。奧迪與一汽集團在中國這個全球最大汽車市場合作生產汽車，其競爭對手包括戴姆勒和寶馬。

(旺報 )