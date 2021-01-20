紅帽提出2021年亞太區的五大關鍵趨勢中，亦提到自動化及開放文化。紅帽表示，隨著客戶對速度的需求越加提升，IT架構更是日新月異且技術堆疊越趨複雜；此外，企業在新冠疫情期間還須支援遠端工作模式。為了回應這些需求，亞太區企業逐漸轉向擁抱自動化技術，以降低複雜性和經營成本，同時提高生產力。然而企業需要擬定涵蓋整個企業的完整自動化策略，而不是建立自動化穀倉（silo），才能充分發揮自動化的效益。

越來越多企業將自動化結合人工智慧與機器學習技術，以自動取得更多深度分析資料並據此優化商務流程。有些亞太區銀行已使用機器人流程自動化（RPA）來審核信用卡申辦作業、將付款流程自動化與驗證索賠。由於RPA能增強與模仿人類的判斷模式與行為，複製可規則化的人類動作，因此有能力縮短上述工作的時間。

另外，開放的企業文化與技術現代化相輔相成，由紅帽公司贊助並於2019年11月發布的研究報告指出 ，80%的亞太區企業領導者將改變企業文化與技術現代化並列為數位轉型的重要因素。與數位轉型息息相關的企業文化包括適應力、包容力（inclusivity）、透明度與協作能力，這些皆與開源的原則不謀而合。致力改變公司文化並將基礎架構與應用架構現代化的企業，能在短期內開發與交付新應用程式、迅速回應客戶需求，並有效控管維護成本。

亞太區企業逐漸體認到心態轉變是數位轉型的原動力，因此我們預計未來一年有更多企業擁抱開放原則、流程與企業文化。這些努力有助企業培養協作能力，激勵員工分享想法，在工作上展現最佳的一面，進而加速創新，並靈活地回應客戶與業務要求。

2020年的全球重大事件促使企業專注於維繫企業存續的短期目標。當商業環境不斷發展，亞太區企業必須採用靈活、敏捷及可擴充的技術解決方案，為未來做好準備。展望2021年，企業在擬定或改善數位轉型計畫時，若能納入5G、邊緣運算、混合雲與自動化等趨勢的發展，將有助其獲得更高成效。

(工商 )