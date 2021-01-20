據經濟部統計，2020年總計核准僑外投資件數為3,418件，較上年同期減少17％；在核准金額部分，投增資金額91億4,433萬6,000美元，較前一年同期減少18.32％。

投審會表示，全球2020年受到新冠肺炎疫情影響，聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）預估外人直接投資減少幅度將達40％，然我國在政府積極應對下，守住疫情衝擊，僑外投資人亦對我投資環境深具信心。2020年全年僑外投資僅較上年同期減少18.32％，且金額為歷年第六高、近10年第四高，美國商業環境風險評估公司2020年第3次「投資環境風險評估報告」更將台灣投資環境列為全球第3名，顯示我國外人投資於疫情期間表現仍相對優異。

2020全年核准新設公司件數為2,182件，新設公司投資金額約5.9億美元；另核准新南向國家來臺投資件數為515件，較上年同期減少20.16％，投增資金額計3.81億美元，年減65.23％，投資金額減幅較大，主要是因108年核准澳盛銀行新臺幣160億元增加台北分公司營運資金及澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED以新臺幣50.72億元增資海能國際投資股份有限公司等大型投資案所致。

陸資來臺投資方面，2020年核准陸資來臺投資件數為90件，年減37.06％；投增資金額1.26億元，年增29.98％，主要受去年核准香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新臺幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司及荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司等較大投資案所致。

自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,461件，核准投增資金額24.11億美元。

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