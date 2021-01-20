受疫情影響，大甲鎮瀾宮20日上午宣布將取消廟宇百來年除夕夜搶頭香習俗，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，以及要求配戴口罩，希望信眾互相體諒及尊重。

大甲鎮瀾宮公告如下：

有鑑於近日疫情狀況的變化，鎮瀾宮也針對相關的活動進行討論。

目前所有的年度活動，都是依照著時程進度在規劃和籌備。同時，我們也密切關注著疫情和政策，隨時會依照當下的狀況來進行調整和變動，甚至是取消或延後。

除夕跟大年初一交接的開廟門儀式，是廟宇百來年固定的傳統，我們不會取消。但是針對目前的疫情狀況，我們決議取消搶頭香的活動，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，以及要求配戴口罩。

當然，經過2020年的不安和變動，後續的活動，會比照更高的標準和警覺性，以防疫為最優先考量，隨時進行調整。所有的活動訊息，都會透過大甲鎮瀾宮粉絲團公告，提醒大家參加前，可以先注意一下最新消息。重要的典禮和儀式，也都會透過大甲鎮瀾宮粉絲團直播，提醒大家也可以在家觀看，「防疫優先，誠意不減」。

祈求媽祖保佑，希望在新的一年，台灣的防疫能夠在全民的共同維護之下，繼續保持穩定。當然，也更要感謝所有第一線的醫護人員，以及政府和防疫中心的辛苦和努力，也希望所有媽祖的信徒，都能夠為防疫盡一份心力，共同配合遵守，互相體諒互相尊重。

(中時 )