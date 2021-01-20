網飛（Netflix）2020年第四季營收與用戶增長意外強勁，雖然獲利表現不如市場預期，但該公司表示已「非常」接近達成正向的自由現金流，並考慮買回自家股票，受此激勵，周二盤後股價飆漲逾12%，報563.20美元。

網飛公布上季營收為66.4億美元，較前一年同期的54.7億美元成長，並略高於市場預期的66.26億美元。

淨利為5.42億美元，每股盈餘為1.19美元，較前一年同期的淨利5.87億美元、每股盈餘1.30美元下滑，且不如市場預期的每股盈餘1.39美元。

去年第四季其全球付費用戶淨增加850萬個，超出市場預期的淨增647萬個。

此外，網飛影片串流服務的全球付費會員數在去年第四季首度突破2億大關，達到2.037億個。上一次達成類似的重大里程碑，是在2017年用戶數首度超過1億個。

網飛即將實現自由現金流轉正的預期，料將帶動其股票的牛市行情。該公司表示將不再需要為日常營運向外籌措資金，公司甚至將考慮把現金返還股東的方法。該公司預期今年現金流大約打平。

自2011年以來，網飛從未採取像這樣的舉措，當時是該公司的業務從DVD轉向串流媒體的關鍵年。網飛財務長紐曼（Spencer Neumann）表示，考慮買回自家股票，並不代表棄守大膽投資的策略。他表示：「我們重視資產負債表的靈活性，因此我們將繼續積極投資看到的成長機會，而這永遠都是首要之務，但除此之外，如果我們有多餘的現金，我們將透過買回庫藏股計畫將現金返還給股東。」

網飛並打算償還更多債務。自2011年以來，該公司已舉債150億美元，目前手上持有現金82億美元。

在過去三個季度中，網飛的自由現金流一直處於正值，惟高層大多將之歸功於疫情期間影片製作延後的影響。由於某些地區已重啟製片，其去年第四季自由現金流再度轉負，但數字小於市場預期。網飛2020年全年自由現金流達＋19億美元，而2019年為負33億美元。

隨著Apple TV+、Discovery+、Disney+、AT＆T旗下WarnerMedia的HBO Max，以及CNBC母公司NBCUniversal旗下Peacock加入串流媒體市場，網飛去年第四季面臨的競爭加劇。接下來ViacomCBS也將推出Paramount+。網飛高層在致股東的信中表示，2020年是網飛為提升會員滿意度而改善平台以抵禦競爭的「鐵證」。

網飛表示，去年大部分的增長，即83%的新訂戶來自美國與加拿大以外的地區。其中41%來自歐洲、中東與非洲地區。網飛預期今年1～3月全球將增加600萬個訂戶，不如市場預期新增約800萬個。

(時報資訊)