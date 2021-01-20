美股消息面：

1.美國財政部長提名人葉倫在其提名確認的聽證會上力促國會支持大規模紓困計畫，受此影響，周二紐約2月期金收漲10.3美元或0.6%，為每盎司1851.4美元。

2.美國財長提名人葉倫在國會的提名確認聽證會上，呼籲支持總統當選人拜登所提出的大規模新紓困方案，在市場避險情緒降溫下，美元連跌第2天。周二紐約尾盤ICE美元指數跌0.3%，為90.531。美國10年期公債殖利率先升後跌，亦不利美元走勢。

3.雖然國際能源署（IEA）對原油需求的看法悲觀，但投資人看好美國將推動大型紓困計畫，有利於經濟前景，周二紐約期油收漲62美分或1.2%，為每桶52.98美元。倫敦布蘭特期油收漲1.15美元或2.1%，為每桶55.9美元。基於許多國家重啟防疫封鎖措施，不利於原油需求前景，IEA在其最新月報中，下修本季與今年全年原油需求預測。

(時報資訊)