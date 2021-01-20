NB、伺服器及電競散熱需求強勁，散熱模組廠-雙鴻(3324)今年營運可望持續成長再創新高，美系外資預估雙鴻今年營收將年成長16%至新台幣141億元，毛利率可望保持在22%，獲利可望年成長31%至新台幣15億元，維持雙鴻「建議買進」評等。

受惠於NB、VGA等產品需求暢旺及伺服器等出貨維持水準，雙鴻去年第4季營運未受到半導體缺料及淡季太多影響，去年12月合併營收12.65億元，年增38.08%，累計去年第4季合併營收為36.43億元，季增8.38%，去年合併營收為122.07億元，年增19.13%，單季及全年均創下歷年新高。

雙鴻表示，目前NB及電競顯卡續旺，伺服器也不錯，加上大陸新款5G手機陸續推出，預估第1季業績將遠優於去年同期，不排除與去年第2季相當

在伺服器方面，雙鴻Whitley平台相關散熱可望於第2季開始出貨，預估今年伺服器營收年增30%，法人預期Whitley散熱ASP較Purley約增加20%到30%，有助於公司營收及獲利表現。

美系外資最新報告指出，由於NB等產品續旺，雙鴻第1季營運展望優於季節性，預估第1季營收將保持在33億元，我們認為，雙鴻將持續受惠於NB、VGA及伺服器強勁需求，預期雙鴻2021年營收年成長16%至新台幣141億元，其中又以伺服器成長最為強勁，其次是PC/NB和VGA，毛利率可望保持在22%，獲利可望年成長31%至新台幣15億元(或每股盈餘新台幣17.46元)，維持雙鴻「建議買進」評等，目標價290元。

(時報資訊)