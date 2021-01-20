春節是各大宮廟活動高峰，新北市長侯友宜20日表示，新北宮廟活動一定以防疫為優先，要縮小規模，減少人潮，確保能夠管控為主；另外今年發放福袋、春聯也會有所調整，不會再大排長龍，滾動式檢討，讓大家過好年。

侯友宜說，宮廟活動防疫優先，他已要求民政局事先做好督導、溝通，把春節活動辦得溫馨，防疫也要做到位。

至於繞境活動，侯友宜說，春節期間的大規模繞境，希望縮小或取消，最重要到宮廟參與活動，要把口罩戴上來，並落實實名制。

(中時 )