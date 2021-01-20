疫情升溫 新北宮廟活動防疫優先 侯友宜：縮小規模或取消 10:402021/01/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北宮廟活動，侯友宜表示將要縮小規模或取消。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節是各大宮廟活動高峰，新北市長侯友宜20日表示，新北宮廟活動一定以防疫為優先，要縮小規模，減少人潮，確保能夠管控為主；另外今年發放福袋、春聯也會有所調整，不會再大排長龍，滾動式檢討，讓大家過好年。 侯友宜說，宮廟活動防疫優先，他已要求民政局事先做好督導、溝通，把春節活動辦得溫馨，防疫也要做到位。 至於繞境活動，侯友宜說，春節期間的大規模繞境，希望縮小或取消，最重要到宮廟參與活動，要把口罩戴上來，並落實實名制。 侯友宜：新北燈會停辦 天燈節延後 旗山天后宮農曆除夕搶頭香活動取消 (中時 ) #活動 #宮廟 #侯友宜 #新北 #縮小規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大甲鎮瀾宮宣布：取消除夕搶頭香習俗 10:332021/01/20 寶島 城市綠美學 景觀處要打造新北六本木大道 13:122021/01/20 生活 邀弱勢圍爐 全國麗園改贈年菜 04:102021/01/20 地方新聞 桃醫清空消毒 協調8醫院補缺口 04:102021/01/20 焦點要聞 新北年節寒冬送暖取消 改發送年菜物資取代 09:192021/01/20 生活 證交所投資人關係論壇 聚焦ESG 04:102021/01/20 證券．權證 新冠疫情擴大 台南土城聖母廟煙火秀宣布暫停 12:472021/01/20 生活 商品期貨趨勢專欄－疫情拖累原油 推動黃小玉創高 04:102021/01/20 證券．權證 廣原黑熊落戶 天冷樂當宅女 04:102021/01/20 地方新聞 22年火鳳凰退役 70米新雲梯車接棒 04:102021/01/20 地方新聞 疫情嚴峻 宜蘭大拜拜擬取消遶境 13:092021/01/20 生活 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 直播》9天10確診！再增一本土 護理師案839阿嬤染疫 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 越南看護感染源找到了 指揮中心：被案838住院醫師傳染 - 生活 獨》採檢費暴貴陳時中不認 醫檢師揭驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。