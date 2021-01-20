據《深圳特區報》報導，深圳市工業和資訊化局局長賈興東透露，深圳做好疫情防控，加快復工複產，2020年規模以上工業增加值預計實現增長2％，規模以上總產值3.7兆元( 人民幣，下同)左右，連續2年位居大陸大中城市首位。

賈興東提到，深圳重視工業互聯網應用，到2020年底，該局共安排專項扶持資金4.55億元，扶持專案1030個。

深圳企業復工複產在去年第二季度趨於正常水準，去年上半年攀升式恢復，去年7月在一線城市中率先由負轉正，之後持續平穩增長。

賈興東表示，2020年深圳建成5G基地台超4.6萬個，成為全大陸首個實現5G獨立組網全覆蓋的城市；深圳前海的新型互聯網交換中心試點已獲工信部支持掛牌；出臺全市資訊通信基礎設施專項規劃，建成多功能智慧桿9743根；推動高性能醫療器械製造業創新中心升級為國家級，實現「零」的突破；深圳國際開源谷成為大陸國內首個開源孵化基地；金磚國家未來網路研究院中國分院，成為落地深圳的首個國際組織。

(旺報 )