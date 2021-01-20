國民黨規劃7月24日進行黨主席改選，被問到有無意願角逐，國民黨智庫副董事長連勝文至今未鬆口，但提及的確有不少朋友勸進他，各種聲音都有，還在廣泛和大家請教，並強調，自己向來主張國民黨要集體領導，反對眾星拱月式的領導方式，他堅持的是，黨的未發展與組織利益，凌駕在個人想法之上，以此作為最重要的考量。

談到今年國民黨主席改選，連勝文上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，現在很重要的是「無私」，這3個月來包含黨內外的朋友，找他談論國民黨的未來發展，尤其2020年總統大選讓很多支持者看到一群人的自私，導致整個黨輸到脫褲子，總統、立委、市長三殺，民進黨執政處理兩岸、萊豬、中天被關等各式各樣的怪事發生。

連勝文直言，每次只要黨領導高層有私心，就會把黨機器變成親兵、私才，黨就會出問題，因此，他向來主張國民黨要集體領導，反對眾星拱月、定於一尊的領導，彷彿一人得道，旁邊的人雞犬升天，反之，應該是繁星點點，「北斗十星」都可以。

連勝文批評，很多還沒做到黨主席的人，都說要廣納人才，一旦坐上那個位置就不想，為了要凸顯自己開始思考未來，抱存私心，手握僅存的資源，作為未來奪取大位的本錢，這就完蛋了，將重蹈2020年大選覆轍；基層黨員到現在很失望，「覺得奇怪，黨裡面幹部忘掉此事，彷彿過了就算了」。

連勝文指出，因此，才有人找他談，期盼國民黨不要重蹈覆轍。他還說，上週五和江啟臣合拍罷王催票影片，在去南港參加會議時，臨時接到江啟臣來電，稱罷王投票在過與不過之間，希望能藉影片推一把，他認為這涉及黨，應該超越其他考量，因此就掉頭趕往黨中央。

影片中，連勝文與江啟臣比鄰而坐，連打趣地說，他通常不會和一個男生坐那麼近，但國民黨空間有限，不過，人跟人的問題是其次，重點是黨的事情，且做對的且該做的事情。

(中時 )