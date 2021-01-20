新冠疫情帶動遠端工作模式興起，消費者對服務品質與使用體驗的要求也與日俱增，全球企業皆面臨加速轉型的壓力。當科技在現今社經環境下扮演越趨重要的角色，科技發展只會持續前進。若要成功迎接轉型浪潮，世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司亞太區技術副總裁Frank Feldmann指出未來一年亞太區五大關鍵趨勢，建議具前瞻思維的企業可以根據這些趨勢，重新規畫數位轉型策略。

1.5G、物聯網與邊緣運算：智慧聯網三要素亞太地區將持續推動5G建設。目前已有9個市場推出5G商用服務，如韓國、日本和中國等，而另有12個市場已正式發布相關計畫。5G普及將帶動物聯網（IoT）與邊緣運算的發展，提供超低延遲與高頻寬網路，更有效率地支援廣布於世界各地的終端裝置。

舉例而言，5G、IoT與邊緣運算可應用於智慧車隊管理，其中邊緣裝置可監控車輛中的關鍵系統，透過5G網路發送警報、追蹤貨物運送狀況、規畫路線，同時讓車輛與IoT裝置間的通訊更順暢，避免彼此相互影響。

紅帽預測2021年將有更多亞太區企業與政府透過5G、IoT與邊緣運算技術，更緊密地互相連結並提升效率。上述三種技術已有諸多新興應用情境，包括藉由分析感測器資料支援預測維護與品質控管、使用擴增實境系統進行遠端操作、以個人化聯網體驗提升客戶與供應商的參與感。

2.資訊安全對混合雲重要性逐日攀升，客戶及員工都希望商務應用程式與服務具備高度可用性、可隨選即用且無須擔憂資安問題。紅帽建議企業擁抱混合雲，以便更輕鬆迅速地在地端、公有雲或私有雲等多樣化環境中執行工作。紅帽《2021全球技術概覽》研究報告指出，在受訪的亞太區企業中，77％計畫在未來12個月採用一個以上的雲端平台（無論私有雲或公有雲），高於2020年的53％。根據調查結果，企業在混合雲環境中執行應用程式的前三大原因為提升資料安全性、獲得IT敏捷性與降低資料隱私顧慮。

企業持續布局混合雲的同時，資安仍會是重要考量；上述調查中近半數受訪者表示資安是未來一年的首要投資項目。資安挑戰主要因其涵蓋層面多元且複雜，如終端裝置、網路與資料安全性，而克服資安挑戰的方法之一即是使用開放式安全自動化架構，透過自動化工作流程統整各項安全措施，企業便可以在安全環境中獲得更高的可視性，更快識別風險或補救網路攻擊。

3.雲端原生將帶動容器發展雲端原生應用程式可在短時間內因應變化，更快速、穩定且頻繁地發展新功能，同時降低風險。當越來越多企業透過混合雲提升應用程式的擴充性與可用性，若同步擁抱雲端原生發展，將能更有效率地在任何雲端上建置與執行反應靈敏、可擴充且高容錯的應用程式。

容器是徹底發揮雲端原生應用優勢的重要技術，不僅能將應用程式與執行（runtime）環境獨立打包，輕鬆在不同環境中移動亦保有完整功能。透過容器，開發者可以將應用程式更鬆散地打包成微服務，更順利發布與更新應用程式，無須等到特定時間才一次發布大規模更新。由於企業已體認到容器對加速創新的好處，《2021全球技術概覽》報告顯示，45％受訪的亞太區企業預計在12個月內將過半工作負載容器化。

(工商 )