楊志良被爆搭捷運講電話未戴口罩 北捷：若未戴口罩將嚴格開罰。（翻攝自水鏡政經學院／吳康瑋台北傳真）

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但有臉書粉專「水鏡政經學院」，於20日凌晨上傳一張照片，有名外貌神似前衛生署長楊志良的男子，搭捷運時拿下口罩講電話的畫面，引發大批網友留言關注及砲轟，北捷則回應，民眾進入捷運場站務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者，將嚴格開罰3000元至1萬5000元，絕不輕縱。

據了解，楊志良日前在政論節目中，怒批染疫的案838住院醫師，因爲插管而中標，並認為醫師未落實SOP，主張應該將其開除，引發外界砲轟，對此，有網友在臉書照片下留言怒嗆「連搭捷運的SOP都不會」、「他才該被開除」。

貼文在短短幾小時內，就有2千多位民眾留言點讚，不過也有網友分析圖中廣告內容，推敲照片拍攝的時間，可能為去年8月左右，但在去年8月5日時，中央流行疫情指揮中心宣布8類場所應戴口罩，其中也包含大眾運輸，因此該貼文在網上仍然繼續發酵。

對此，北捷也出面重申，任何一位民眾都需配合中央流行疫情指揮中心及北市政府秋冬防疫專案，並再次提醒旅客，自去年12月1日起，民眾進入捷運場站務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，敬請所有旅客配合，北捷呼籲旅客如見列車上有旅客臨時取下口罩等類似情形，在列車上可透過通話器通知司機員轉知行控中心將儘速派員前往勸導處理。

(中時 )