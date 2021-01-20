武打巨星洪金寶過去有「地表最靈活的胖子」稱號，可惜近年他因年紀大，加上工作造成膝蓋舊疾，常被網友拍到衰老、甚至坐輪椅的照片。近日河北疫情捲土重來，不少明星都現身拍影片替眾人打氣，洪金寶也親自錄加油影片，可見影片中的他精神奕奕，說話有力，但頭髮鬍鬚斑白的模樣，還是令人嘆歲月不饒人。

洪金寶9歲時就出道，當時身為童星的他藝名是「朱元龍」，後來改名為「元龍」，1977年他開始演出主角《三德和尚與舂米六》，之後以《七小福》獲得亞太影展、香港電影金像獎最佳男主角獎，奠定武打明星地位。近年他作品量減少，專心休養，前年兒媳婦周家蔚曾透露，洪金寶近年體力不佳，拍完戲後往往疲態湧現，「連孫子都抱不動」。

洪金寶錄影片替河北打氣。（圖／取自新浪娛樂）

周家蔚後來再度透露公公近況，表示洪金寶最近積極控制身材，因實行「168斷食法」，鏟了不少肉，並不是因為生病變瘦，希望大家別擔心。而洪金寶自己上網路節目《健康旦Hieggo》，被問到是否考慮退休？他則駁斥自己現在又不是不能動，為何要退休？「當你覺得自己真的所有都退化、開始出醜，就退休」。

網友評論。（圖／取自新浪娛樂）

近日，一支洪金寶為河北加油打氣影片流出，穿著條紋襯衫的他頭上戴著毛帽，隱約可見外露的白髮，他對鏡頭一字一句說：「河北的父老鄉親們大家好，我是洪金寶，疫情讓我們的距離遠了，但我們的心走得好近，相信河北、相信中國萬眾一心，抗擊疫情，面對嚴峻的疫情我與你們同在，河北加油，中國加油」，不僅發音標準，說話也相當有氣勢。

(中時新聞網)