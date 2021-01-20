富邦盃台灣12強少棒大賽今日開打，硬式組首戰由首度參賽的台中上楓國小對上去年冠軍台東卑南國小，上楓先發投手陳冠任主投5局僅失1分拿下勝投，率隊以5比1取勝，總教練張穎紳表示雖然贏了此戰，不過小朋友整體發揮不佳，「我們選手的實力還能更好，雖然贏球但沒有達到心中標準，繼續為下一場準備。」

上楓國小是少棒新秀，雖然才成軍5年，不過近幾年於各大聯賽都收穫好成績，去年於菊島盃、關懷盃拿下季軍，主委盃拿下亞軍，並靠著謝國城盃前六名的成績獲得富邦盃少棒賽參賽資格，總教練張穎紳說，「這是每個學校都想參加的大型盃賽，但門檻很高，要達到成績前一屆成績要非常好，學弟才能來打。」

此戰上楓國小靠陳冠任投5局僅被敲4安、失1分，有效壓制對手打擊，雖然卑南國小在首局由高嘉慶三壘打率先攻下1分，不過上楓國小於第4局靠安打及對手暴投攻下分數逆轉，最後以5比1戰勝尋求衛冕的卑南國小，張穎紳說，「其實今天小朋友表現不算好，可能因為早上8點比賽，還沒回神、狀況很多。」

卑南國小遇上選手斷層，去年冠軍班底大多畢業，此批選手球速不快，不過反而讓上楓國小一開始掌握不佳，張穎紳說，「卑南先發投手球速比較慢，我們練習時都是以速球為主，打快的沒有問題，打慢的反而不好。」

即使遇上去年冠軍隊伍，不過上楓國小並沒有因此感到壓力，張穎紳表示沒有為小朋友設立目標，首次參加富邦盃少棒賽只告訴小朋友要珍惜機會、多打幾場比賽，「這個盃賽算是全國最好的，能打就不錯了，告訴孩子專注、吸取比賽經驗，為了寒假以後的縣市聯賽、選拔賽做準備，算是調整的盃賽。」

擔任先發投手的陳冠任今年六年級，此戰5局丟57球算是他近年來丟的最長局數，「我比較喜歡當投手，今天好的地方是有壓制對手，但有丟保送，打擊也有揮到壞球。」

上楓國小首戰以5比1擊敗去年冠軍隊伍卑南國小。（中華棒協提供）

卑南國小。（中華棒協提供）

(中時 )