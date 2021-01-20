台灣新冠疫情雖相對穩定，但自費採檢價格昂貴，一直被人詬病。前衛生署長楊志良今語帶嘲諷地說，如果把「我們比較準」的檢測技術拿出去賣，絕對比台積電還賺錢，搞不好成為台灣另一座護國神山。

目前若是通報個案須採檢，全屬公費支出，被採檢的民眾不用花一毛錢；不符合規定的人想自費採檢，費用約5000至7000元。台商質疑，大陸湖北醫院篩檢費約380台幣，「台灣為什麼貴成這樣？」

有台商透露，大陸各地的篩檢費雖不盡相同，但差距並不大，頂多幾百台幣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，部立醫院採檢價格去年11月底降為5000元，台大醫院也是；其餘包括台北長庚、台北榮總、台北市立聯合醫院等，因有提供1天內取件的急件服務，價格稍高，落在6000元到7000元間。

日前有媒體問指揮中心指揮官陳時中，台灣採檢為何比大陸貴，被陳以「我們比較準」回覆。楊志良今酸，若真的比較準，應該把這套技術拿去國外賣，「比台積電還賺，變成下一座護國神山。」

莊人祥曾說，PCR檢驗試劑需要成本，再加上醫檢人員每次採檢都要換一套防護衣，醫院、醫護人員的人力資源也要納入計算。

前立委沈富雄直言，5或6、7000元中僅1000元為醫材和試劑費用，其餘項目都跟人事有關，所以台灣的合理費用應在3000至4000元，只有把參與檢驗的醫護人員鐘點費調到與美國同價，7000元才說得過去。

(中時新聞網)