日籍女星愛紗2019年初驚爆與小5歲男模尪周洺甫(豆腐)離婚，3年夫妻情終結，愛紗平復心情後，也證實男方外遇是離婚主因，但承諾會好好找回愛笑的自己，恢復單身後全心投入演藝工作中，去年7月曾爆與大9歲熟男Ivan熱戀，但見光後卻沒有後續，如今愛紗離婚已2年，被目擊身旁出現新歡，兩人深夜出遊，曖昧互動全被拍下。

愛紗在2019年西洋情人節到來之前，在好友的陪同下，跟嫩尪周洺甫到萬華區戶政事務所簽字離婚，事後發聲明，表示2人相識5年多，始終相信愛情能克服一切，「沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠」，證實男方偷腥被抓包，婚姻因此毀於一旦，而愛紗恢復單身後，桃花始終很旺，近日又被《鏡週刊》拍到，1月9號深夜外出，身旁有名紫色口罩男相伴，一起去看了電影《靈魂急轉彎》。

愛紗被拍到當天12點半，先是跟紫口罩男一起看電影，之後兩人步行去開車，一路上頂著寒風卻仍有說有笑，過馬路時，愛紗更自然地將手搭在男方腰際，男方則勾住愛紗的手，互動親暱但非常自然。

而兩人到車邊後，仍聊天了一陣子，之後愛紗將愛車駕駛座讓給男方，兩人朝著大直、士林一路開，更在夜市巷弄間穿梭，甜蜜遊車河，直到開到北投，南方先行下車返家，愛紗才接手自己開車回家，結束約會行程。

事實上日前愛紗對於新戀情，曾說過希望外界給她一點空間，「慢慢來不急，心是打開的」，閨密黃小柔也認證她目前是「可追」的狀態，如今繼Ivan之後又爆出新歡，經紀公司對此低調表示，愛紗這段時間確實跟不同的朋友相聚，或看電影或看演唱會，他們立場是不會不讓她交朋友，覺得她偶爾相約無妨，公司不會阻止。

(中時新聞網)