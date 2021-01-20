據韓國當地媒體報導，韓國起亞將代表母公司現代汽車，與美國蘋果電腦合作推出全新電動車。20日，起亞特別發出聲明稿指出，目前本身正與多家外國公司商談自動駕駛電動車業務，但尚未做出任何決定。不過，起亞股價在此利多消息激勵下，早盤一度飆揚近兩成。

根據韓國當地傳媒eDaily於19日指出，現代汽車在收到蘋果電腦，有關電動車相互合作提議後，母公司現代內部初步決議，將交給起亞來處理。若真的是起亞負責，蘋果新電動車的產線，將設在起亞位於美國的喬治亞州的車廠。

此報告還表示，因為現代汽車志在壯大自己品牌，不想當蘋果電動車的OEM(委託生產代工廠)，所以現代把這項與蘋果策略聯盟的計畫，轉交付子公司起亞。但是茲事體大，目前現代汽車還沒有最後定奪。

不過，熟稔蘋果電腦的產業分析師郭明錤曾表示，蘋果汽車最早將於2025年問世。無獨有偶，彭博社知名媒體人馬克古爾曼（Mark Gurman）也認為，要看到蘋果汽車在街上跑，至少還要等5年。

(時報資訊)