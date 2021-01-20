新冠疫情造成各國經濟與商業活動深受影響，科技股去年第四季以來持續火紅，主要是透過科技產品，克服過去難以達到的溝通與連結，甚至可以執行遠距醫療與遠距開刀，帶動相關醫療科技蓬勃發展。富蘭克林華美投信認為，選後2021年美國政治風險下降，貨幣與財政刺激使多頭市場氣氛延續。

富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信表示，按照人工智慧發展的一個程序，目前AI新科技基金的主要三大投資主軸包括:精準醫療、衛星物聯網、智慧交通與智慧城市，而從5G通訊這延伸的是基礎建設、通訊當頻寬放大5G普及後，低軌道衛星這一塊串聯各地的網路與大數據資料連結，靠衛星物聯網、人工智慧等科技將拉近城鄉發展距離，並推動遠距與精準醫療的普及與落實。

由於國外新冠疫情(Covid-19)擴散，遲遲未獲緩解，人們生活習慣已逐漸出現改變，尤其對於早已將生活、娛樂、工作數位化的年輕人而言，尋求醫療協助時，也會更傾向投入遠距醫療懷抱。

再進一步說明，美國最大的遠距醫療公司Teladoc其本業營收成長快速，且觀察Teladoc併入LVGO血糖監控設備公司後，遠距醫療業務擴大，不只將部分取代傳統醫院、診所或家庭醫療所能提供的服務，甚至服務範圍更廣且成本更低；黃壬信分析，從AI結合醫療技術發展，未來潛在經濟規模超越想像，也是新一代科技基金將鎖定的投資範疇之類別。

(時報資訊)