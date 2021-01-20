國際鋼鐵價格飆漲，鐵礦石最新價格每公噸170.03美元，相較去年低點飆升逾1倍，讓復工最早、需求最大的中國大陸承壓，之前已有不少輿論懷疑是澳洲坐地起價，本月初印度也開始對鐵礦出口實施特別管制、鐵粉漲價10%，更令懷疑澳印聯手抬價聲浪不低。大陸網民開始呼籲，暫停進出口，或是用管制藥物原材料、稀土等大陸獨佔資源回擊。

有陸媒報導指出，澳、印出口鐵礦漲價除了商業利益外，也有政治層面考量，配合美國壓制大陸，掌握核心資源也能增加自身話語權，2國還掌握海洋地理優勢，能透過海運便捷運輸鐵礦，在此方面競爭力自不待言。該報導論點還指出，包括礦物、糧食等大宗貨物近期漲價並不尋常，美國和華爾街人士就是澳、印相繼漲鐵況出口價幕後推手。

這些陰謀論雖除表面數據以外沒有其他佐證，但大陸網民群情激憤，「不能暫時停掉進口鐵礦石嗎？不進口也不出口」、「宣布半年內不進口鐵礦石，用回收廢鋼和自產鐵礦滿足國內需求」、「不再出口鋼鐵，自用即可，可以大量減少進口依賴，同時減少碳排放」、「卡住藥物原物料和稀土，不出口」、「它漲價高，國內生產唄，雖然國內是貧礦，但是國內生產可以解決很多勞動力問題，還不必受制於人」。

但也有人反思為何鐵礦會成為大陸軟肋，「一方面樓房大量閒置，一方面大量建設。浪費國家資源」、「鐵礦石多少年了都解決不了，進口什麼什麼貴，出口什麼什麼便宜，這不是個簡單問題！」

據新華網報導，大陸鐵礦有約80%依賴進口，2019年進口10.38億公噸鐵礦石，澳洲就占6.6億公噸或約62%，2020年、2021年應該也不會低於這數字，不過印度全年還不超過400萬公噸。由此來看，印度鐵粉漲價應該對陸影響有限。

大陸能快速經濟復甦，比歐美更早控制住疫情是主因，但除生產率先復工，政府加強投入高速鐵路等基礎建設，在消費仍未恢復下，也是經濟持續成長重要動力，因此對鐵礦需求恐怕難以降低，無法做到像網民所說暫停進出口。

此外，由於另一大鐵礦產國巴西價格較高且供貨不穩定，近期取得礦權、位於西非幾內亞的世界最大位開採礦場西芒杜(Simandou)只處於初期建設階段尚無法供貨，新華網、人民網等多家官方媒體去年就指出，陸對澳洲鐵礦石需求依然強勁。

(中時新聞網)