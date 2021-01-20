高雄市前市長韓國瑜自被罷免後，行事明顯低調且鮮少露面，卻仍不斷被外界點名參選黨主席、桃園市長甚至再攻總統大位，網路聲量亦居高不下，呈現獨特現象。港媒評論指出，這除代表「韓粉」支持仍在，還代表著藍營目前缺乏強大領頭羊，以及黨內對當前「親美遠陸」路線的不滿。

香港媒體《中評社》今日評論指出，韓國瑜的呼聲不斷，點出了藍營內部目前所面臨兩大問題：第一，國民黨的領頭羊們如現任黨主席江啟臣、新北市前市長朱立倫等人，都沒有強到足以撼動民進黨，讓支持者深感焦慮，只能將寄望放回韓身上；第二，國民黨領導班底當前走的是「親美遠陸」路線，引發黨內高度不滿，希望迎回捍衛「九二共識」的韓出馬，重新導正黨內路線。

評論表示，王浩宇被成功罷免後，不僅讓藍軍士氣大振，更讓韓粉一吐怨氣，也讓外界認為，挺韓社群動員力明顯強過國民黨基層，這股力量甚至引爆以江啟臣為首的「主席派」與以韓國瑜為首的「市長派」對槓，後者更力拱韓再度復出政壇。然而，韓在國民黨的影響力愈大，對綠營而言也是愈好的「仇恨催化劑」，韓能成功催出藍色基本盤，卻也能成功為綠色催出反韓力量，可謂雙面刃。

針對韓國瑜的下一步，與韓交好的國民黨立委許淑華表示，不想回答相關議題，因為一直被寫，韓想低調也低調不了，愈講愈麻煩。評論認為，綜觀各面向，韓對未來動向尚無定案，急於拱韓的那些放話人士，恐怕是各懷鬼胎、另有所圖。

(中時新聞網)