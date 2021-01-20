前衛生署長楊志良近日因「開除醫師」說，遭各界撻伐，中央流行疫情中心指揮官陳時中也說對楊的發言無言以對，但今天楊志良公開受訪時呼籲，大家一定要擁護陳時中，怒批蘇貞昌為人剛復自用，若是他來當疫情指揮官，台灣一定完蛋，他也表示，自己只是一般老百姓，用不著府院黨這樣追殺他。

楊志良今（20）日接受媒體聯訪表示，大家一定要擁護陳時中，因為他垮了，整個疫情指揮中心就垮了，因為照法令規定，應是蘇貞昌擔任指揮官，若是蘇貞昌當指揮官台灣一定完蛋，因為他剛復自用，不願聽取他人意見，比陳時中更糟糕，但我們知道陣前換將是最大的忌諱，所以我們一定要支持陳時中，但希望他一定要進化，不要再雙標準，很折損他的能量。

楊志良今接受媒體聯訪呼籲，大家要擁護陳時中，也向陳時中喊話「別再雙標」。（圖／中時新聞網直播）

針對「開除醫師」說，楊志良表示這段時間謝謝很多朋友的鼓勵、支持，「我就是楊志良，我就是這個樣子。」對於副總統賴清德批他打擊醫護士氣，陳時中也說無言以對，楊志良表示，若覺得他說的話有誤，賴清德、陳時中不要理會就好了，更表示自己只是一般老百姓，用不著府院黨這樣追殺他，希望賴清德出面向他道歉。

現場媒體也問楊準確預測部立桃園醫院院內感染是先知，楊志良表示，自己並非先知，「太抬舉我了」，作為一個公共衛生學者，帶領過醫院3年，但都已是過去的事情，一切只是依照自己的專業提出自己的見解。

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(中時新聞網)