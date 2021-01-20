疫情升高，大甲鎮瀾宮主動表示今年除夕夜搶頭香活動停辦。據了解，內政部長徐國勇已責成民政司發文國內宗教團體溝通，希望取消春節所有大型宗教活動。

國內疫情連日來每天都有新狀況，引發內政部高度重視。據了解，內政部有感於去年各大型宮廟配合延緩遶境，甚至取消大型活動、法會等等防疫成效顯著，今也將發文給宗教團體，盼能減少大型聚會如遶境、新春走春等活動。

去年2月，新冠肺炎疫情未知性高，各界警戒，但對於大型宮廟是否舉辦遶境活動社會意見紛雜，後經過中央流行疫情指揮中心幾番討論，加上內政部長徐國勇居中溝通，最後頗具指標性的大甲鎮瀾宮遶境延期，徐國勇也特意跑一趟台中致意。

事實上，大甲鎮瀾宮今也提前宣布，因應新冠肺炎疫情嚴峻，鎮瀾宮配合政府防疫措施，將取消除夕搶頭香活動。

知情官員表示，農曆春節將至，相關遶境、新春活動恐人數眾多，由於參香信眾來自全台各地，想要落實實聯制有一定難度，為了國人健康與防疫優先，因此內政部也發文請各宗教團體能考量疫情升溫，延緩或取消相關活動，也會另外提醒指標型的大型宮廟，最主要的原因也是去年各宮廟都相繼配合防疫政策，陸續停止或縮小遶境規模，成效都不錯。

(中時 )