新北市有一位神秘的善心人士，每年農曆年前都會捐錢給新北市政府，11年來已狂捐2億1000萬元，今年再捐款2000萬元，將有超過200萬位民眾受惠，包括老人、婦幼、身心障礙者、新住民等。

侯友宜今（20）日出席市政會議指出，有一位善心人士多年來以「無名氏」的名義捐錢給新北市政府，善舉已持續11年，今年再度捐贈2000萬元至「新北市好日子愛心大平台」。

「新北市好日子愛心大平台」至今已媒合超過18億元，侯友宜指出，成立初衷就是相信社會上不只有一個「無名氏」，並感謝無名氏多年來對市府團隊的肯定，而新北市政府也將11年來收到的善款，運用在社會局、勞工局、教育局、文化局衛生局等5個局處，共計48項關懷弱勢福利方案，例如贈送新北市所有出生新生兒幼兒寶貝袋、全台首創弱勢學生建教合作獎助計畫、敬老眼鏡專案與社區智慧照顧計畫等等。

侯友宜說，今年將持續善用無名氏捐款，推動更多創新、有效益的計畫，如推動獨老五福樂活服務計畫，結合青年參與服務獨居長輩，讓善款充分發揮效益。

(中時新聞網)