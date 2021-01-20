羅智強2019年10月26日質詢柯文哲印花稅事宜。（摘自台北市議會官網）

連神都騙，蘇貞昌話能信？ 柯文哲：不相信

國民黨革實院長羅智強發動「罷免萊委」，且以北市立委吳思瑤、中市立委陳柏惟為首要目標，吳、陳反擊羅不關心市政，羅則在臉書po影片及發文，以2019年9月行政院長蘇貞昌擬廢印花稅，將導致北市損失49億元稅收，吳卻稱蘇是「正向改革」。羅指控蘇、吳是想搶北市財源的「強盜」，吳想毀掉北市1年49億財源，他則是強力守衛；羅還以吳思瑤姓諧音強調「萊豬無需要，罷免吳思瑤」。

羅智強說，吳思瑤以「不讓中國得利」的超瞎理由，力挺萊豬進口案，絲毫不顧台北市近七成市民反對萊豬的民意，要餵台北市民吃萊豬。他提出對吳思瑤和陳柏惟罷免，吳思瑤和陳柏惟反打他不關心市政。他想說一個故事來看看，羅智強是如何捍衛台北市的財政，而想搶台北市財源的「強盜」不是別人，就是蘇貞昌和吳思瑤。

他說，2019年9月12日蘇貞昌拋出廢除印花稅，台北市一年損失稅收49億，大家知道吳思瑤當時怎麼說？她大誇蘇貞昌斷台北市一年49億財源是「正向改革」，要罵羅智強等護衛台北市財源的人是「無理反對」。他為此數度在台北市議會義正嚴辭地質詢，要求柯文哲要硬起來捍衛台北市財政，並透過質詢協助柯文哲建立論述，一一戳穿蘇貞昌為財團利益想廢印花稅的種種謊言。

羅智強說，他也強烈譴責吳思瑤等台北市選出的綠營立委，引起輿論廣泛討論。最後蘇貞昌知難而退，不敢廢除印花稅，台北市保住了一年49億的自主財源，這就是羅智強的「關心市政」！

他指出，他想告訴吳思瑤的是，先不講吳思瑤背叛台北市民的食安、護航萊豬，單單吳思瑤想害台北市十年損失490億稅收這件事吳思瑤就該被罷免490次。請問，這是什麼樣只有黨意，不顧民意的爛立委！台北市民是和吳思瑤有仇嗎？要餵台北市民吃台北市民不想吃的萊豬，還要燒掉台北市一年49億，10年490億的自主財源！羅智強捍衛台北市民食安、捍衛台北市一年49億稅收，叫做不顧市政？反倒是強餵台北市民吃萊豬，強搶台北市民一年49億的吳思瑤叫關心市政？

「吳思瑤，妳可以再離譜一點！2月1日，就要罷免妳；萊豬無需要，罷免吳思瑤。」羅智強強調，他雖然很關心國政，但也同樣盡心市政；他也不打算一一細數在市政上的努力，他的市政問政記錄都寫在台北人粉專，歡迎大家公評。

(中時 )