台中市今年小紅包出爐，外觀是牛的造型，10元紅包上有「犇向幸福」字樣，內有「金牛旺財、新年快樂」祝福字樣。（陳世宗攝）

市長盧秀燕強調，市府今年會透過其他方式發放小紅包與春聯，讓市民仍能感受春節喜悅，祝大家新的一年牛年大吉、牛年行大運。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情嚴峻影響，台中市昨日宣布中台灣元宵燈會取消外，春節期間發放小紅包等大型活動亦取消。市長盧秀燕今天說，元宵燈會雖取消，但元宵小提燈已設計好在製作中，今年無法大規模發放，將與小紅包、春聯發放形式一樣，透過其它方式發放；發放方式與索取地點將再另行公布，讓市民提前獲知。

盧秀燕說，過年前或春節期間不免俗，市府都會舉辦多項年節活動，配合市民需求歡度好年，今年配合中央流行疫情指揮中心的指導原則，市府大幅度更動；第一個超大型年節活動「中台灣元宵燈會」本來要在中央公園舉行，也已準備差不多了，考慮到活動會聚集好幾萬人，怕群聚感染，不得已把活動取消；另外包括ZEPRO RUN全國半程馬拉松台中場也延後。

盧秀燕指出，市長每年春節會到各大宮廟發放紅包，今年配合防疫避免聚眾也取消；開春時在台中市政府各廳處舉辦團拜，市府有好幾千位員工，為讓大家做好防疫工作，所以改用廣播來向同仁拜年，取消春節團拜。

盧秀燕表示，台中市政府以身作則、起帶頭作用，活動如超過千人，或是超過百人且密集，只要聚眾就應縮小規模、延後或停辦。活動若有調整都會在市府官網、市政新聞向大家報告，請大家多多包涵今年為防疫而做的改變，唯有做好防疫、維護健康才能過好年，請大家共體時艱、共同配合。

盧秀燕說，每到春節時間，台中市政府或市長或各位首長會發放紅包給市民朋友，今年小紅包出爐，外觀是牛的造型，10元紅包上有「犇向幸福」字樣，內有「金牛旺財、新年快樂」祝福字樣，希望大家經濟與心靈都能富裕、新年快樂，市府會透過其他方式發放小紅包與春聯，讓市民仍能感受春節喜悅，祝大家新的一年牛年大吉、牛年行大運。

(中時 )