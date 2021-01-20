爆口罩爭議 楊志良最新回應

網路上流傳一張前衛生署長楊志良搭捷運拉下口罩的照片，引發網友爭論。對此，楊志良今(20日)現身回應，表示照片中穿白色長袖襯衫，這是他夏天時會穿得衣服，應該是去年夏天的事，這兩天都戴圍巾、帽子，「若要開罰，那北捷要告訴我是哪一天，照規定該罰就罰。」

楊志良近期因指出，應「開除」該位未遵守SOP、趴趴走的桃醫確診醫師，引起熱議。粉專「水鏡政經學院」今在臉書PO文質疑，「在捷運上遇到turn口罩講電話的人，單兵如何處置？」並附上楊志良搭乘台北捷運紅線時，坐在博愛座上拉下口罩講電話的畫面。不過，粉專並未透露拍攝時間，但從畫面中可見上方為台北捷運去年7月至12月的廣告活動。

此事引起不少網友關注，有人不滿地說，「連戴口罩的SOP都無法遵守，還好意思強調自己是公衛大師？」、「說好的sop呢？」

針對此風波，楊志良今接受媒體訪問時提到，口罩是應該戴好，希望這位拍他的民眾應該能提醒他戴好；但他也要抱怨，記者電話太多，因為有時候講電話時，對方覺得聲音太小，才把口罩拉下來，那天穿白色長袖襯衫，這是他夏天時會穿得衣服，加上袖子捲起來，時間應該是夏天，隔壁位置是空的，是有社交距離的，當然這不是最好理由，不過，他並不記得是哪一天的事情。

至於是否會被開罰，楊志良說，「北捷要告訴我是哪一天，照規定該罰就罰，那陳時中講漏了（洩露北部醫院為部立桃園醫院）他要不要罰？」

(中時新聞網)