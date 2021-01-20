賓士（Mercedes Benz）汽車所屬的戴姆勒集團推行「Give a Smile計畫」行之有年，包括台灣賓士在內的全球逾40個子公司熱烈響應，員工自發性一同推動企業社會責任，2021年1月台灣賓士全體員工集結愛心，與台北流行音樂中心攜手，募集多項嬰幼兒用品、玩具及文具，將賓士豪華商務車V-Class化為微笑專車，在寒冷的冬天，將加倍的溫暖送給台灣關愛基金會南港關愛之子家園的失散天使。

台灣賓士介紹，「Give a Smile計畫」為戴姆勒集團在耶誕佳節前後，由員工向公司內部同事發起主動募集禮物的傳統，在全球有超過40個子公司共同響應，為世界各地的孩童帶來歡樂。台灣賓士秉持著企業社會責任的核心理念「Inspiring the Future」，持續推動企業社會責任，2016年和耶誕老人「熊讚」為澳花國小全體師生獻上耶誕祝福；2017年與經銷商合作，在聖誕佳節前將文具及運動用品等173份禮物贈送予台灣勞倫斯體育公益計畫陪讀班學員；台灣賓士長期以來對於回饋社會不遺餘力，與職員一齊實踐用愛心持續為台灣社會盡一己之力。

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