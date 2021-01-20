路透引述內部知情人士消息指出，即將上任的拜登政府考慮在白宮設立一個專司競爭政策與反壟斷議題的職位，但目前仍在評估當中，最終也可能取消此構想。

消息人士稱，針對這個職位的確切職務，或是白宮是否要增設此職，還尚未作出決定。另一位知情人士透露，此職位可能聚焦於機關之間的資訊傳遞以及協調工作。

反壟斷執法情況是拜登政權交接團隊密切關注的議題，尤其隨著科技巨擘平台日益強大，提供消費者免費或是價格低廉的服務，但同時也有違法打壓對手之嫌。

(工商 )