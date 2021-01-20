聚焦反壟斷議題？傳白宮將設立專職 10:592021/01/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述內部知情人士消息指出，即將上任的拜登政府考慮在白宮設立一個專司競爭政策與反壟斷議題的職位，但目前仍在評估當中，最終也可能取消此構想。 消息人士稱，針對這個職位的確切職務，或是白宮是否要增設此職，還尚未作出決定。另一位知情人士透露，此職位可能聚焦於機關之間的資訊傳遞以及協調工作。 反壟斷執法情況是拜登政權交接團隊密切關注的議題，尤其隨著科技巨擘平台日益強大，提供消費者免費或是價格低廉的服務，但同時也有違法打壓對手之嫌。 證交所投資人關係論壇 聚焦ESG 拜登今就任美國總統 將籲團結 (工商 ) #白宮 #職位 #反壟斷 #聚焦 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 敗家蝦王4／黑道照三餐登門問候 報警反被嗆：你們自己家的事自己處理 07:402021/01/20 社會 拜登團隊監管華爾街 料更嚴 04:102021/01/20 全球財經 藍委譏 反萊豬衝總統府也無罪 04:102021/01/20 政治要聞 台海對抗不升級 兩岸或迎機會之窗 04:102021/01/20 焦點新聞 梅蘭妮亞告別影片 要人們遠離暴力 04:102021/01/20 國際大事 頭條揭密》美史上最怪異政權交接 拜登就職典禮該看些什麼 03:222021/01/20 政治 社評／中歐協定成敗攸關全球化發展 04:102021/01/20 焦點新聞 鄭爽被罵翻後首現身錄影 網傳將已錄好引退聲明 08:432021/01/20 娛樂 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨反彈 09:432021/01/20 財經 應對中國威脅 布林肯最大挑戰 04:102021/01/20 國際大事 川普解除多國旅行限制 拜登說不 04:102021/01/20 國際大事 財經熱門新聞 陸鐵礦石自給率將提高至45％ 怕肥單大縮水 澳巨頭急了 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 川普功勞？英智庫：6成歐洲人認陸10年內超美成全球最強 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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