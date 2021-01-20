任職於南市環保局安定清潔隊隊員王大福，19日下午整理近日清運回來的廢家具，在一個報廢鐵櫃內發現多件金飾，第一時間報警協尋失主。經過善化警分局善化派出所員警陳韋丞、林欣儀協尋後，終於聯繫上王姓失主，也將價值約8萬元的10幾件金飾，全都物歸原主，王姓失主也相當敬佩王大福的操守，頻頻感謝。

王大福說，因年關將近，家戶忙著大掃除，清潔隊收運廢家具的數量、頻率多又密，藏有金飾的鐵櫃何時運回來的，安定區清潔隊上下都沒有印象，且載回來廢家具都放在暫置區，他下午去整理時，突聽到櫃子裡有物品晃動的聲音，好奇一踢，竟踢出10多件金飾，隨即報警協尋。

10餘間金、銀飾初估約新台幣8萬元。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

警方依拾得物作業程序受理，並根據失物中有1張民國76年之行照及模糊證件，利用警政系統查出失主身分，隨即通知家住南市安定區的王姓失主及王大福一同到派出所確認，14件金、銀飾件經銀樓初估約1兩4錢重，估價現值新台幣約8萬多元。

警方通知兩人見面後，失主王先生頻向清潔隊隊員王大福握手致意，感謝他拾金不昧，操守令人敬佩。王姓失主說，這些金飾是他結婚時的飾品，都是由他太太收存，也不知是何時存放在該鐵櫃內。王大福則稱，自己撿到錢都會報警，更何況是金飾，不是自己的東西，絕對不會拿，王大福更同時稱讚警察同仁效率之快，讓金飾很快得以物歸原主。

(中時 )