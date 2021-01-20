有「白眼女神」之稱的高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，近期有多位民進黨立委高調聲援，據綠營人士透露，總統蔡英文也非常關心黃捷罷免案，要求「大小軍師」民進黨秘書長林錫耀和副秘書長林鶴明等人掌握相關情勢，預料今(20)日下午的中常會將談及相關議題。

黃捷雖為無黨籍，但除了在2018年議員選舉時稍加批判民進黨在高雄的執政，此後都一直與民進黨保持良好關係，更被視為罷免前高雄市長韓國瑜的第一號功臣。因此，黃捷遭遇罷免，民進黨內各派系人士都願意伸出援手相挺。

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月投票。（圖／記者周志龍攝）

挺黃捷是民進黨共識，但黨內近期卻陷入要打「熱戰」或「冷戰」的爭論，甚是立委趙天麟和許智傑在與行政院長蘇貞昌的餐敘上為此論辯，引發側目。事後，趙天麟迅速在臉書澄清，他只是和許智傑交換意見，並一致認同「用情緒性、報復式的罷免不具正當性，支持並呼籲鳳山的市民留下這位認真的好議員。」

不少綠營人士皆指出，黨員王浩宇被罷免後，身兼黨主席的蔡英文相當關注黃捷罷免案，並要求林錫耀和林鶴明等黨務高層隨時掌握情勢以作因應。然而，黃捷並非民進黨員，若以黨的名義大張旗鼓動作，怕引發黨內外非議，但仍不時會對外發聲表達立場。

民進黨高層認為，罷免黃捷並不具正當性，只是國民黨透過報復性罷免激化政治對立，更是「大砲打小鳥」；黨內也會適時評估，在關鍵時刻呼籲民進黨支持者力抗不正當的罷免案，出門投下反罷免票。有政壇人士則認爲，黃捷罷免案後續將牽動藍營罷免綠委的佈局，甚至韓國瑜復出的氣勢。

對於民進黨深度涉入黃捷罷免案，罷免團體「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，民進黨要聲援並協助黃捷反罷免，這證明了黃捷一直都是綠營側翼的事實。他指出，民進黨若要支持或吸收黃捷，進而增加一個政治網紅，對泛綠陣營究竟是利大於弊還是弊大於利，想必會有一番爭論。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)