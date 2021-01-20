上任不到2個月的大都會隊總管波特（Jared Porter），近日被美國媒體《ESPN》爆料，數年前曾傳下體猥褻照給一名女記者，嚴重損害大都會隊形象，球團老闆寇恩（Steve Cohen）今（20）日決定把他開除以儆效尤。

波特在2016年任職於芝加哥小熊隊球探主任期間，曾寄送猥褻照片給一名多明尼加籍女記者。波特當時與她在洋基球場的電梯認識，連續3次邀約都失敗，在對方切斷聯絡後，波特仍寄了62封訊息給她。

起初這位女記者因為採訪需求還小心應付，包括傳自拍照給波特；不料他卻得寸進尺，回傳一張穿著內褲且下體凸起的照片，後來甚至傳了張露鳥照給對方。

雖然事隔數年，該名女記者也已轉行，但事情曝光後仍引起不小的風波，大都會隊球團總裁艾德生（Sandy Alderson）昨已發布聲明指出：「已找波特談論2016年的事件，波特坦承其錯誤行為，已表達悔意並且道歉。不過大都會球團高度重視此事，絕不縱容。」果不其然，今天大老闆寇恩就將決定開除波特。

(中時 )