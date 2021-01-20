華語天王周杰倫（周董）18號剛過42歲生日，除了和愛妻昆凌野外放閃，也為老婆主演的電影、有台版玩命關頭之稱的《叱咤風雲》創作主題曲和擔任監製。私下愛車的他，去年底首度接下名車業配，僅放上IG限時動態就吸金破千萬。

周杰倫2020年聖誕節曬出一輛剛落地台灣不久的賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）GLS 600 4Matic，除了分享酒紅車的漂亮車體，還曝光內部豪華的設備，12.3吋的雙螢幕搭配高階3D環繞揚聲器等，大幅提升汽車的娛樂與舒適度，連周杰倫都讚不絕口，大呼：「後座真的蠻誇張的」並附上一個拇指圖案。

根據《鏡週刊》報導，原來這是周杰倫與賓士的業配合作，賓士看中他在華語圈的影響力，希望能登上IG曝光此車。只不過周杰倫PO出的地方為限時動態，僅存在24小時便會自動消失，同等於想藉由周董的自媒體宣傳，一天內就要價破千萬，天價數字相當驚人。

周杰倫是演藝圈著名愛車人士，最著名的收藏是手工訂製的蝙蝠車，加上車庫內的其他超跑，像是法拉利跑車LaFerrari Aperta、全台僅有10輛的McLaren Senna、藍寶堅尼LP700超跑、義大利Pagani Huayra、賓士SLR722跑車等，價值粗估破6億，連一樣寶貝車的好友林志穎都說狂。

老婆昆凌知道周杰倫愛車如命，在丈夫40歲生日時驚喜送上價值近千萬元藍寶堅尼Urus休旅車，讓周董又驚又喜，直呼：「人生第一次被女生送車。」讓他的愛車收藏再添一枚。

(中時新聞網)