「馬路如虎口」。台中市西屯區順平路與順平二街口，18日下午16時50分，發生機車與自小客車碰撞的意外，造成21歲的機車巫姓騎士，與她共乘21歲的黃女受創，其中巫女送往台中中國醫藥學院附設醫院救治，目前昏迷中；全案正由警方協助調查處理中。

警方指出，21歲的巫女於18日下午16時50分，騎重機車載21歲的黃女，沿順平二街直行往中平路方向行駛，與37歲鄭女駕駛的自小客車，由順平路快車道直行往順平三街方向行駛發生碰撞。

鄭女的自小客車左前車頭受損。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方調查，意外事故發生後，巫女的重機車右側車身受損，鄭女的自小客車左前車頭受損；巫女和她共乘的黃女兩人受創，分別送醫救治，其中巫女目前於中國醫昏迷中。

警方表示，兩車的騎士與駕駛均未喝酒，車禍原因研判疑是重機車未依規定讓車，自小客車未依規定減速，但真正肇事原因尚待警方進一步釐清，全案正由警方深入調查中。

(中時 )