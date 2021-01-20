今年法鼓山除夕撞鐘首次採用線上直播模式。（法鼓山提供／林良齊台北傳真）

今年法鼓山除夕撞鐘首次採用線上直播模式。（法鼓山提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎本土疫情再度爆發，為了避免群聚，法鼓山除夕撞鐘首次採用線上直播模式，如果要現場與會的民眾則需要實名制、分設梯次、限縮活動名額等方式。

全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，即將在2月11日晚間9點半後，再度為人間的平安自在，揚起108響。今年除夕撞鐘首次發起線上暖身，有108位百工百業代表應法鼓山之邀，參與「＃108 for All‧為世界祈福」的影音分享，回顧新冠疫情帶來的警示衝擊，人人凝聚聲聲祝福，盼願法華鐘響、世間平安。

包括長跑健將林義傑、公益大使張淑芬、歌神張學友、影帝梁朝偉、外送員黃建勛、美髮師陳淑華等人，都將參與「＃108 for All‧為世界祈福」活動，法鼓山也鼓勵民眾，錄製、分享自己的祈福心聲，為受疫情籠罩的全球人類，創造出充滿希望的新氣象。

方丈和尚果暉法師開示，法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行的撞鐘祈福儀式，即是以法華鐘聲108響，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的圓滿祝福。當我們的心念專注於聆聽鐘聲，當下就能減少煩惱，而多一些慈悲與智慧，以生命同體的宏觀，祝福眾生安樂、世界和平。

法鼓山表示，無論身在何處，今年除夕夜民眾都能隨選不同視角，聽見來自臺灣的幸福鐘聲，開啟新年大好希望，為了社會大眾安心，活動提高防疫準則，當天撞鐘改採線上直播為主；各界嘉賓則須實名報到，並分設梯次，限縮與會名額。活動官網也將配合政府政策，保留、說明舉辦方式的變動調整，網址(https://newyearbell.ddm.org.tw/)。

(中時 )