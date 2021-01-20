河北省成為這波大陸新冠疫情的最嚴重的區域，又以石家莊市藁城區為重災區，日前傳出一名老人不聽勸阻，執意進入南營鎮水范寨村買菸，被執勤人員綁在樹上謾罵。根據微博「藁城發佈」20日凌晨通報，水范寨村黨支部書記已被停職處理。

1月6日，河北石家莊藁城區全域調整為高風險地區，所有村莊社區均採取嚴格的防控措施。

1月18日上午9時許，一名老人曹某要進入南營鎮水范寨村買菸，遭到村內卡口執勤人員制止，曹某不聽勸阻，執意要進入村內，執勤人員在村黨支部書記閆某的指使下，將曹某綁在樹上謾罵。

通報稱，事件發生後，南營鎮黨委政府高度重視，立即召開鎮黨委會，給予水范寨村黨支部書記閆某停職處理，並要求各村疫情防控人員引以為戒，堅決杜絶此類事件再次發生。

此外，公安機關也以涉嫌非法限制人身自由案立案調查。

新冠肺炎疫情反彈，藁城人民醫院、新樂市中醫院均發生了醫務人員、住院患者以及陪護、護工等確診新冠肺炎的情況。

大陸國家衛健委19日通報，指出兩家醫院存在諸多問題，包括急診患者未及時查驗核酸檢測結果，也沒有及時採樣送檢等，當地衛生健康部門監管責任缺失以及防控指揮部門未履行防控領導職責，並已對相關人員問責。

(旺報 )