新冠肺炎疫情持續擴大，各國醫師也上前線支援，不過與病毒長期對抗，醫師的身體也可能負荷不了。馬來西亞一名醫師，長時間在抗疫前線值勤，日前他累趴在桌上睡覺，沒想到一睡就醒不來，身上還穿著防護衣，畫面曝光後讓許多人相當不捨。

KEMATIAN AHLI SPJM PETUGAS FRONTLINER 😢⚰️💀 انا لله وانا اليه راجعون Kami baru menerima khabar kematian Almarhum Dr Ali... 由 Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia 發佈於 2021年1月19日 星期二

綜合當地媒體報導，馬來西亞遺體處理隊伍（Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia）在臉書透露，新冠肺炎前線醫師哈珊（Ali Noor Hassan）長時間過勞值勤，日前他穿著防護衣累趴在桌上休息，沒想到他一睡就再也醒不來，當時他的面罩、口罩及手套都還未脫下來。

馬來西亞遺體處理隊伍提到，哈珊於2018年時加入團隊，多次自願參與醫療服務，新冠疫情爆發後，他便至前線值勤，但由於工作量太大而累倒，幾乎沒有時間好好休息，當時他只是想趴在桌上小睡一下，沒想到竟在睡夢中與世長辭。

而同事也拍下他當時的模樣，如今變成哈珊醫師的最後一張照片，影像曝光後，粉專湧入2千多人哀悼，不少人難過的表示「偉大的抗疫英雄，感謝每一個在前線奮鬥的醫護人員」，也有人提醒，醫師在前線非常辛苦，希望民眾隨時戴好口罩，不要到處亂跑，避免感染和增加醫護人員的工作負擔。

(中時新聞網)