新化高中學生發表教學心得。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

扶輪社頒發志願服務時數給參與學生。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

關懷偏鄉兒童教育，台南市新化高中與國際扶輪3510地區共同進行偏鄉數位關懷服務計畫，與屏東縣高樹國小及高雄市美濃區廣興國小兩校學生進行偏鄉視訊課程，讓大學伴陪伴小學伴學習開口說英語，過程中學生直呼獲益良多。

新化高中英語教師蔡念潔去年申請了偏鄉數位關懷服務計畫，在扶輪社偏鄉數位關懷委員會主委施富川、高雄大心社社長李俊潔、屏東中正社社長葉台生及其團隊媒合之下，新化高中開始與高樹國小、廣興國小兩校學生進行偏鄉視訊課程。

視訊課程於去年9月開始，1個月上一至兩次課，新化高中大學伴與國小小學伴的相處與互動也漸趨頻繁與融洽，每次短短個1小時的課程看似簡單，實際上課前準備與課後檢討，都要花費相當多的時間。

學生先要先熟悉硬體設備，與組員分工合作準備教材；實際進行課程時要應付現場各種突發狀況；課後要記錄當節課的教學內容與小學伴的學習成效；最後還要根據小學伴的反應來調整課程內容。

很多學生談到一學期來的教學心路歷程，都表示「原來當老師是如此不簡單的事」，如何「投其所好」與「貫徹始終」是讓大多數學生最費心的部分，例如要發掘小學伴的喜好，例如將運動或動漫等話題加入教材，才能讓他們更專注，有些小學伴生性活潑好動，大學伴私底下說他們覺得心好累。

正所謂教學相長，從原本被動的學生身分，轉換成主動的教師身分，過程中學生直呼獲益良多，有開心也有挫敗，這些都是成長。

蔡念潔表示，這次的計畫讓學生學到的絕對不僅止於知識本身，還有解決問題的能力，這是傳統課室教學無法帶給學生的，也期許在下學期的視訊教學中，學生能做好更充足的準備。

(中時 )