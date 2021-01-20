台灣高球好手潘政琮在2021年第一場比賽索尼公開賽就遭到淘汰，這並不符合潘政琮的預想，但與去年相比，潘政琮認為現在的處境要幸福得許多。

潘政琮在2019年12月的生涯第一次參加總統杯盃表現就令人印象深刻，他在皇家墨爾本為國際隊贏得了三場比賽中的兩場。

現年29歲的潘政琮，離開澳洲的時候原本以為能夠展翅高飛，但是碰疾病與新冠肺炎疫情，導致短暫的只能離開最喜歡的高爾夫球場，甚至還找不到正確的揮桿節奏，直到去年11月，首次參加美國大師賽的他，以並列第七名的成績作收，挽救了慘澹的2020年。

本周在加州拉金塔PGA西部球場舉行的美國運通賽，潘政琮期許自己能夠完全恢復健康，再次揮桿自如。潘政琮表示， 「我非常期待2021年，尤其是結束了艱難的2020年，覺得一切都開闊了，心態也更好了，對比賽有了不同看法，這將幫助我獲得前進力量。」

潘政琮談起2019年在離開墨爾本後患上流感，讓他休息了近一個月，迫使他退出了2020年1月在夏威夷舉行的哨兵冠軍賽。「那時候我生病了，每天晚上都在咳嗽，持續了將近20天，這影響了我的睡眠，我的身體也沒有得到在賽季之間所需要的休息，真的是雪上加霜，相當嚴重。在台北和美國來回飛，時差對病情一點也沒有幫助，我沒有康復。我很失望錯過了哨兵冠軍賽，因為我和妻子（林盈君）本應在2019年12月27日之前到達那裡，並在第二天慶祝我們的結婚紀念日，然後再參加比賽。」

由於健康狀況不佳，阻礙了他的練習時間和準備工作，潘政琮在2020年第一季度重返美巡賽生活時5場比賽有4次被淘汰。緊接著的3月中旬，新冠病毒開始大流行，所有體育賽事都破停頓下來，6月美巡賽恢復比賽時，潘政琮的揮桿動作已經亂了套。在餘下的9場比賽中，他有4場沒有晉級，最好成績是並列第44位。

潘政琮說，「技術上來說，我失去了自己揮桿基本動作，即使我試圖找回以往手感，但仍然找不到擊球方法，尤其是長桿打得很差，推桿也很掙扎，這個狀況實在太糟糕了。」

潘政琮表示，「直到8月我才終於找到自己打不好的原因，那是我的姿勢問題，我的背部在下沉。後來我開始在上桿的時候更多地用手臂力量，而不是用身體旋轉，這是一個快速修復的方法，到9月新賽季（2020-21賽季）開始的時候，我感覺我的揮桿更好了，我非常努力地找回了舒服擊球的感覺，我的推桿問題也解決了。」

潘政琮緊接著在奧古斯塔國家俱樂部取得了前十名佳績，這是他職業生涯在美國大師賽上最好成績。 在如今講究速度和力量的美巡賽場，潘政琮並不打算追求遠距離競桿，身為一個擊球距離相對較短的選手，潘政琮將堅持自己打球風格。目前，潘政琮以平均292.5碼的距離在本賽季的開球距離排行榜排名第150。

潘政琮強調，「我的身材很小，不可能做到長距離揮桿，我會堅持自己的計劃，保持傳統打法，在球場上鍛煉短桿和推桿，這是我想要再次贏得比賽所需要的關鍵點。」

(中時 )