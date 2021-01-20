羅技(Logitech)在公布財報數據後，執行長達瑞爾(Darrell)周二指出，疫情期間居家辦公或遊戲的增加，讓羅技出現最佳的季度表現，羅技將在後新冠疫情的世界成長。

網路攝影機、平板電腦用鍵盤、視訊會議裝置等的銷售暴增，讓羅技在去年10~12月的季度銷售大增85%。

達雷爾告知路透，毫無疑問地，傳染病協助了公司業務的成長；而當傳染病開始消退和結束之時，將可以看見民眾會同時在辦公室和家中工作，這是羅技的機會，去升級兩地方的設備，讓在辦公室也可以進行視訊會議。

上季的財報優異表現，讓羅技第三度上調本財年(截至今年三月底)的財測。

執行長表示，如果下一財年的銷售是成長57%至60%之間，他會感到驚訝，但是長期而言，公司將有強勁成長潛力。要啟用的視訊室太多了，許多人升級其工作設備；遊戲(業務)不會停下來；羅技是在做串流和自創者的業務。

達雷爾分析，有170萬名播客(podcasters)需要麥克風、攝影機、滑鼠等，製作內容者可能是廚師、化妝師、歌手各種人。其預期未來將出現混合的工作模式，有時在家工作，有時在辦公室，浙江增加潛在的市場規模。

(時報資訊)