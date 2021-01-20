光隆(8916)首季家居訂單維持成長，不過，成衣與羽絨部門進入傳統淡季，法人預估首季業績將呈現季減的局面，2021年在羽絨部門處理營運調整期，成衣部門微幅成長與家紡部門成長帶動下，營運將恢復成長趨勢。

光隆2020年成衣部門受到疫情影響，全年營收及獲利將呈現衰退。光隆2021年將持續增加客戶滲透率，另外將持續開發新客戶等，法人預估全年成衣部門營收及獲利將重返成長。

光隆2020年羽絨部門受羽絨價格持續下滑影響，營收及獲利也將呈現衰退。2021年羽絨價格已有止跌回溫跡象，光隆羽絨部門將持續提升獲利為營運目標，如存貨水位調整與產品結構調整等策略，預估羽絨部門全年獲利將繳出成長佳績。

光隆家居紡織產品包括寢具、靠墊等家居紡織用品及各式功能睡袋等。2021年，在主要客戶訂單穩定成長，加上其餘客戶訂單回流，全年營收及獲利都將成長。

(時報資訊)