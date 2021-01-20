土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），身為「台灣女婿」的他，與老婆育有一對女兒，幸福組成一家四口，不過吳鳳昨（19日）則在網上透露，有網友罵老婆「醜到爆」，結果夫妻對話被5歲的大女兒聽到，孩子還童言童言問媽媽：「為什麼有人罵妳醜？」同時，吳鳳也霸氣硬起來護妻，大讚：「老婆很美」。

吳鳳昨晚在臉書分享夫妻對話：「早上起床老婆跟我說，有網友在我粉絲團罵老婆醜到爆」，結果夫妻對話被5歲的大女兒聽到，孩子還童言童言問媽媽：「為什麼有人罵妳醜？」對此，吳鳳則表示，自己不在乎酸民的批評「我們也盡力讓她知道，這世界上就是有一些人很愛在網路上攻擊別人。」

吳鳳也不禁感嘆，網友在鍵盤前罵人很容易「但那不代表大部分人的心聲！所以我把這些酸民的話當成耳邊風」，選擇忽略酸民、繼續認真打拼自己的生活，吳鳳也正能量寫下：「因為我相信一句話：我的成就是可以給他們最大的回答」，字裡行間展現滿滿的高EQ。

同時，吳鳳也留言回應：「我也覺得老婆很美 其實我們不在乎啦！」並表示他只是希望大家知道且重視網路霸凌「酸民就是這樣！我們還是保持樂觀的心態比較重要」。

其實，吳鳳過去曾因不滿老婆遭網友留言「吳鳳老婆，如果眼睛拿來割雙眼皮，一定是大美女」而動怒，吳鳳強調他很喜歡老婆的鳳眼「我不是很懂為什麼一些人一定要雙眼皮」，吳鳳認為，老婆是很有自信和個性的人「外表的美只是一小部分，但是心裡的美是永遠的」，認為單眼皮、雙眼皮不是重點。

(中時新聞網)