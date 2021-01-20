新冠肺炎疫情衝擊下，全球跨國投資大幅下降，中國引資逆勢增長，根據大陸商務部1月20日發佈最新數據顯示，2020年大陸非金融領域實際使用外資9999.8億元（人民幣，下同）、年增率6.2％，引資總量創下歷史新高，加上增幅、全球占比的「三提升」，讓大陸在去年成為跨國投資的穩定器與避風港。

據《證券時報》報導，具體可看到大陸引資結構進一步優化，服務業實際使用外資7767.7億元、年增率13.9％、占比77.7％。

而高技術產業吸收外資增長11.4％，高技術服務業增長28.5％，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、資訊服務分別增長78.8％、52.7％、15.1％和11.6％。

從吸引外資的主要來源地來看，對大陸投資前15位的國家地區，投資增長6.4％，占比98％，其中荷蘭、英國分別增長47.6％、30.7％，同時東協對華投資增長0.7％。主要來源地保持穩定。

另從大陸國內的區域發展看，區域帶動作用明顯。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7％、28.2％和35.5％。東部地區吸收外資增長8.9％，占比88.4％。

(旺報 )