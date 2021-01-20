台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員鄭依婷、王家強，日前上午執行巡邏勤務，接獲50歲的葉姓婦人報案，稱原本停在住家騎樓的機車不見蹤影，懷疑遭竊；經員警調閱監視器並再三確認可能停車的地點，擴大搜尋範圍，不到20分鐘，在附近1公里的地方順利幫葉姓母女找回愛車，讓失主鬆了一口氣，大讚員警的高效率。

警方指出，員警接獲葉姓婦人報案，稱其機車在女兒騎回來後，一直停在南屯區文昌街自家騎樓，當日想說要發動一下機車卻一直找不到，打電話給上班的女兒，又信誓旦旦說是停在該處，無奈之下只好求助警方。

員警先利用警政系統調閱相關紀錄，發現這台機車已經超過半個月沒有相關資料，後來又請其女兒回想最後騎車的地點；在員警的抽絲剝繭耐心尋找下，順利在距離1公里遠的益文二街快炒店附近找回失車。

警方表示，原來是當天她女兒騎去和朋友聚餐，餐後就直接搭車回家，也忘記機車停在店外，讓葉姓母女自嘲搞了一個大烏龍，也十分感謝南屯所員警們的大力協助。

南屯所長江松泳表示，民眾遺失重要物品往往十分慌張，警方除了依規定受理外，也會本於為民服務的精神盡力幫忙尋找。並提醒民眾，重要財物要多加留意，以免因一時疏忽而造成損失。

(中時 )